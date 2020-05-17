Elazığ'da pandemi bölümündeki 4 servisten 2'si kapatıldı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi'nde koronavirüs nedeniyle kurulan pandemi polikliniğinin 4 servisinden 2'si vakaların azalması nedeniyle kapatıldı.<br>Elazığ´da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kurulan pandemi polikliniğindeki 4 servisten 2'si vaka sayısının azalması nedeniyle kapatıldı. Geriye kalan 2 servisin ise kapanıp kapanmayacağı önümüzdeki günlerde yapılacak olan pandemi toplantısıyla belli olacak.<br>DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-17 15:48:52<br>
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