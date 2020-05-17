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Elazığ'da 65 yaş ve üzeri dışarıya çıktı

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, ikinci kez bugün dışarı çıktı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez bugün dışarı çıktı. Elazığ'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 6 saatlik izinle birlikte alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını karşıladı. Salgın çıktığından beri evde vakit geçirdiğini belirten Sait Yurdakul (66), "Hastalık başladığından beri 2 haftadır pazar günleri izne çıkıyorum, diğer...

Elazığ'da 65 yaş ve üzeri dışarıya çıktı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, ikinci kez bugün dışarı çıktı.<br>Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlikle ikinci kez bugün dışarı çıktı. Elazığ'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 6 saatlik izinle birlikte alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını karşıladı. Salgın çıktığından beri evde vakit geçirdiğini belirten Sait Yurdakul (66), "Hastalık başladığından beri 2 haftadır pazar günleri izne çıkıyorum, diğer günler evde bahçe ile uğraşıyorum, zamanı bu şekilde geçiriyorum. Allah bütün kulları bu hastalıktan korusun" dedi. <br>Mehmet Zeki İrtegün (74), izne çıktığını dile getirerek, "Yürümeyi unutmuşuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bizim sıhhatimiz için geleceğimiz için çocuklarımız için evde kalmayı öngördüler. Biz de evde kalıyoruz. Torunlarımızla, çocuklarımızla vakit geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Basri Engin (71) de, "Koronavirüsten dolayı evde oturuyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Bugün ikinci iznimiz, dışarıya çıktık. 6 saat içinde ihtiyaçlarımızı görüyoruz, biraz da yürüyüş yapacağız. Alışverişler yaptık, bayrama da hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.<br>DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-17 16:44:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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