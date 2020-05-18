5 metrelik kuyuya düşen inek, kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.<br>Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi´nde arazide meydana geldi. Otlatmaya çıkarılan inek, arazide bulunan yaklaşık 5 metrelik kuyuya düştü. Bunun üzerine ineğin sahibi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyuya düşen ineği halat yardımıyla yukarı çekti. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası kuyudan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-18 13:14:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.