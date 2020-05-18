Elazığ'da genç adam, serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti

Elazığ'da bir köyde hayvan otlatırken 3 metre derinliğindeki gölete serinlemek için giren genç adam hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Sütlüce Köyü Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayvan otlatan 26 yaşındaki A.Ö., dere yatağında bulunan 3 metre derinliği olan gölete serinlemek için girdi. Suya giren genç adamın kaybolduğunu fark eden yakınları gölete girerek A.Ö'yü çıkarttı. Bu sırada olay yerine çağrılan ambulansa alınan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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