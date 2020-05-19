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Elazığ'da maske takmayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında açık alanda maske takma zorunluluğu getirilen Elazığ'da, kuralları dikkate almayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza kesildi.

Elazığ'da maske takmayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında açık alanda maske takma zorunluluğu getirilen Elazığ'da, kuralları dikkate almayan 10 kişiye 31 bin 500 TL ceza kesildi.
İl Pandemi kurulu kente genelinde tüm açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.Alınan karara kent genelinde büyük çoğunluk uydu, uymayanlara yönelik ise İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı yaya devriyeler sahada çalışma yaptı. Kentin yoğun olarak kullanıldığı Gazi, Valifahribey ve Hürriyet Caddelerinde maske takmayanlar önce uyarıldı. Uyarıları dikkate almayarak maske takmayan 10 kişiye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 31 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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