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Elazığ’da hava ve suda bayraklı bayram kutlaması Elazığ’da da Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gökyüzünde yamaç paraşütü, Hazar Gölü’nde tekne ve su altında dalgıçların açtığı bayraklarla kutlandı

İHA

Elazığ’da hava ve suda bayraklı bayram kutlaması Elazığ’da da Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gökyüzünde yamaç paraşütü, Hazar Gölü’nde tekne ve su altında dalgıçların açtığı bayraklarla kutlandı

Elazığ’da 19 Mayıs, Korona virüs tedbirleri kapsamında havada yamaç paraşütü, Hazar Gölü’nde tekne ile su altında dalgıçların açtığı bayrak ve pankartlarla kutlandı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Korona virüs nedeniyle alınan tedbirlerle farklı olarak kutlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, "havada, karada ve suda 19 Mayıs Bayramı’nı kutluyoruz" sloganı ile yamaç paraşütçüler, Hazar Baba Dağı’ndan Türk Bayrağı açarak iniş yaptı. Yine sporcular, tekne ile Hazar Gölü’nde dev Türk bayrağı ile geçişler gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise, dalgıçlarla birlikte Yakup Kılınç Olimpik Yüzme Havuzunda, su altında Türk Bayrağı ile pankart açtı.
Bayramı Covid19 salgını nedeniyle biraz buruk kutladıklarını anımsatan Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, “Biz de Elazığ’da biraz daha farkındalık oluşturabilmek için Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Abdulsamet Eren ve dalış hocalarımıza ile beraber böyle bir etkinlik düzenledik. Elazığ’da ‘havada’, ‘karada’ ve ‘suda’ Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nı gençlerimiz için farkındalık oluşturma anlamında kutlayalım dedik"ifadelerini kullandı.
Her yıl coşkulu kutlamalar yapıldığını ancak bayramın 101’inci yılında salgın nedeniyle yüz yüze faaliyetleri gerçekleştiremediklerini dile getiren İl Müdürü Abdulsamet Eren ise “ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bir sloganımız var, ’havada, karada ve suda 19 Mayıs Bayramı’nı kutluyoruz.Bugün paraşüt hocalarımız ile birlikte Hazara Baba Dağı’ndan bayrak dalgalandırarak bayramı kutladık. Şimdi de Vali Yardımcımız Abbasoğlu’nun da katılımıyla Olimpik Yüzme Havuzu’nda maske takarak bir mesaj vermek istedik. Tabi, karada da 19 Mayıs Bayramı etkinliklerimiz de devam edecek"diyerek herkesin bayramını kutladı.

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