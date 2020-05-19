Elazığ’daki yaralama ve darp olayına 3 gözaltı

Elazığ’da bir markette 2 kişinin bıçaklanıp yaralanması olayı ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,market işletmecisi V. A. ve kardeşi A. A, 2 şahıs tarafından darp edilip, bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, hafif yaralanan V.A. ile A.A. ise ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'sine bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler O.B. ve A.S. yakalandı. 2 şüpheliden A.S'nin içinde bulunduğu aracın sürücüsü G.K'de gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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