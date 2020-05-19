Elazığ'da market işleten kardeşlere saldıran 3 kişi yakalandı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, dün akşam alacak tartışmasında market işleten Veysi ile Ahmet Aydoğan kardeşlere saldıran 3 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi ile Ahmet Aydoğan kardeşlerin işlettiği markete gelen 2 kişi ile aralarında alacak tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, Veysi Aydoğan bıçakla, kardeşi Ahmet Aydoğan ise darp edilerek yaralandı.<br>İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Aydoğan kardeşlere saldıranlara yönelik polis ekipleri başlattığı çalışmada, saldırıya karışan O.B. ve A.S. ile onları aracıyla olay yerinden uzaklaştıran G.K., gözaltı alındı. 3 şüphelinin emniyette sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-19 15:17:49<br>

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