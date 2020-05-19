Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 10 bin 198 lira 'koronavirüs' cezası

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, koronavirüse rağmen dilencilik yapmayı sürdüren 4 kişiye, tedbirleri ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle 10 bin 198 lira ceza kesildi.<br>Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Müdürlü ekipleri, kent genelinde dilencilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uygulama sırasında, dilencilik yapan 4 kişiyi belirledi. Dilencilik yaptıkları gerekçesiyle 4'ünü de toplam 748 liralık para cezası uygulandı. Dilencilerden 3'üne ayrıca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske takmadıkları için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-19 16:49:40<br>
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