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Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 2 ay önce babası Veysel Karabulut'u kanserden kaybeden Ömer Karabulut (8), ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyada, 20 bin lira topladı. Ömer, parayla alınan gıdalarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.  Elazığ'da yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Karabulut'un ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyaya destek yağıyor. Babası Veysel Karabulut'u (43), 2 ay önce yumuşak doku kanseri nedeniyle kaybeden Ömer, ev kadını annesi Mine Karabulut ve 4 kardeşiyle birlikte yaşam mücadelesi verirken, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak istedi. Bu amaçla...

Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 2 ay önce babası Veysel Karabulut'u kanserden kaybeden Ömer Karabulut (8), ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyada, 20 bin lira topladı. Ömer, parayla alınan gıdalarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. <br>Elazığ'da yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Karabulut'un ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyaya destek yağıyor. Babası Veysel Karabulut'u (43), 2 ay önce yumuşak doku kanseri nedeniyle kaybeden Ömer, ev kadını annesi Mine Karabulut ve 4 kardeşiyle birlikte yaşam mücadelesi verirken, ihtiyaç sahiplerine el uzatmak istedi. Bu amaçla da yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya, çocuğun akrabaları ve komşuları destek verdi. Bugüne kadar 20 bin lira toplayan Ömer, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına izin verilen günde yakınlarıyla birlikte market ve kasaba giderek alışverişi yaptı. Ardından da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Bu ailelerin faturalarını da ödedi.<br>HER ŞEY OYUN KONSULU ALMA DÜŞÜNCESİYLE BAŞLADI<br>Ömer Karabulut, "İhtiyaç sahibi aileleri görünce çok üzüldüm. Oyun konsolu almak için biriktiğim parayı onlara vermek istedim. Okulum ile akrabalarımdan para topladım. 100 lira ile başladım. Bugüne kadar 20 bin lira topladım. Parayla ailelerin ihtiyacını karşılarken, çocukları için oyuncak ve dondurma alıyorum. Herkesin bu kampanyaya destek olmasını istiyorum" dedi.  <br>'KÜÇÜK ÖMER, BÜYÜK YÜREĞİ İLE BU İŞİ BAŞLATTI'<br>Ömer Karabulut'un öğretmeni Nurettin Beyoğlu da kampanyayı duyduğunda gurur duyduğunu belirterek, "Herkes buna cesaret edemez. Küçük Ömer, büyük yüreği ile bu işi başlattı. Bu durumda, aileden ve okuldan aldığı eğitim rol oynuyor. Ailesine teşekkür ediyorum, böyle bir çocuk yetiştirdikleri için. Herkes Ömer olabilir, bu kampanyaya destek olabilir" diye konuştu. <br>'MÜLTECİ VE DEPREMZEDE AİLELERE DESTEK OLUNDU'<br>Hala Dilek Karabulut Yıldırım da yeğeninin başlattığı kampanya ile depremzede ve mültecilere destek sağlandığını ifade ederek, şunları söyledi:<br>"Kampanyayı harçlıklarıyla, 100 lira ile başlattı. Ailemizin, çevremizin ve okulun desteği ile 20 bin lirayı aştık. Ömer bu düşünceyi önce depremzede ve mülteci aileleri, ziyaret ederek başladı. İhtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırdık. Bu arada ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik ve doğalgaz faturalarına destek olduk ve olmaya devam edeceğiz." DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-20 10:50:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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