Kaybolan 9 küçükbaş hayvanını jandarma buldu

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Mukaddes Uzun'un kaybolan 9 küçükbaş hayvanı, jandarma ekiplerince bulundu. <br>Karakoçan ilçesine bağlı Gündeğdi köyünde yaşayan Mukaddes Uzun, gece yarısı kontrol ettiği ağılındaki 9 küçükbaş hayvanı göremeyince çalındığını düşünüp, jandarmayı aradı.<br>İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri de il genelindeki bütün yolları kontrol altına aldı. Ayrıca bölgede araştırma başlattı. Yapılan 9 saatlik arama sonucunda küçükbaş hayvanlar, köyden 6 kilometre uzaklıktaki meşelik alanda bulundu.<br>Uzun, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-20 14:40:40<br>
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