Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarının sarılması kapsamında nakdi ile ayni yardım miktarının toplamının ise 540 milyon liraya ulaştığı bildirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarının sarılması kapsamında nakdi ile ayni yardım miktarının toplamının ise 540 milyon liraya ulaştığı bildirildi

İHA

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bin 640 aileden oluşan 5 bin 608 kişi konteyner kente yerleştirildi, depremzedelere ödenen nakdi yardım miktarı ise 93 milyon 169 bin TL'ye ulaştı. Ayni ve nakdi yardım miktarının toplamının ise 540 milyon liraya kadar yükseldiği bildirildi.

Depremzede bin 640 aile konteyner kentlere yerleşti, nakdi yardım 93 milyonu geçti Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarının sarılması kapsamında nakdi ile ayni yardım miktarının toplamının ise 540 milyon liraya ulaştığı bildirildi

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bin 640 aileden oluşan 5 bin 608 kişi konteyner kente yerleştirildi, depremzedelere ödenen nakdi yardım miktarı ise 93 milyon 169 bin TL’ye ulaştı. Ayni ve nakdi yardım miktarının toplamının ise 540 milyon liraya kadar yükseldiği bildirildi.
24 Ocak’ta Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce yapının hasar gördüğü 6.8’lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremin yaralarının sarılması kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla 1’i depremin merkezi üssü Sivrice ilçesinde, 3’ü şehrin belirli bölgelerinde olmak üzere toplam 4 farklı noktada 2 bin 584 adet konteyner evden oluşan geçici barınma merkezleri yapıldı. Geçici barınma merkezlerinde bugün itibariyle bin 640 aileden oluşan 5 bin 608 kişi konaklamaya başladı.
Öte yandan kent genelinde nakdi ve ayni yardımların ise Valilik koordinesinde düzenli olarak yapıldığı bildirildi. Valilik, bugüne kadar AFAD Başkanlığı tarafından 63 milyon 815 bin lira, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 12 milyon 638 bin 947 lira, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ise 16 milyon 715 bin 222 TL olmak üzere toplam 93 milyon 169 bin 669 lira nakdi yardım verildiğini bildirdi.
Ayrıca, depremzedelere 221 bin 174 adet giyim, 61 bin 200 alışveriş çeki, 23 bin 986 çadır, 95 bin 513 yatak, 215 bin 147 battaniye, 136 bin 62 gıda kolisi,189 bin 764 bebek bezi hijyen paketi, 49 bin 512 ısıtıcı soba ve 22 bin 323 ton kömür odun yardımında bulunulduğu kaydedildi.Aynı ve nakdi yardımların toplam miktarının ise 540 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli sporculara izin çıktı, şampiyon Gizem ringe döndü
YEREL HABERLER Milli sporculara izin çıktı, şampiyon Gizem ringe ...
Muhtardan mahalle mezarlığına Vefa hizmeti
YEREL HABERLER Muhtardan mahalle mezarlığına Vefa hizmeti
Elazığ'da 'arabalı sinema' etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ'da 'arabalı sinema' etkinliği
Elazığ’da Arabada Nostaljik Sinema etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ’da Arabada Nostaljik Sinema etkinliği
Otomobil, otobüs durağına girdi
YEREL HABERLER Otomobil, otobüs durağına girdi
Konteyner kentte yaşayan ailelere, dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Konteyner kentte yaşayan ailelere, dezenfektan ...
Elazığ'da vatandaşın elektrik faturası kuyruğu
YEREL HABERLER Elazığ'da vatandaşın elektrik faturası kuyruğu
Kaybolan 9 küçükbaş hayvanını jandarma buldu
YEREL HABERLER Kaybolan 9 küçükbaş hayvanını jandarma buldu
Yeniden - Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Yeniden - Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü ...
Fırat bölgesinde elektrik tüketimi düştü
YEREL HABERLER Fırat bölgesinde elektrik tüketimi düştü
Yaşları henüz 10, sokağa çıktılar ilk işleri hayvanları beslemek oldu
YEREL HABERLER Yaşları henüz 10, sokağa çıktılar ilk işleri ...
Elazığ'da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da kayıp koyunlar 9 saat sonra bulundu
Elazığ'da 400 çocuğa bayramlık hediye edildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 400 çocuğa bayramlık hediye edildi
Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
Elazığ'da işçilerin bayram öncesi il dışına çıkmaları yasaklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da işçilerin bayram öncesi il dışına çıkmaları ...
Elazığ'da 19 Mayıs coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Elazığ'da 19 Mayıs coşkuyla kutladı
Elazığ’da coşkulu bayram kutlaması 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gakkobüs ismi verilen tur otobüsüyle marş ve şarkılar eşliğinde şehir turu atılarak kutlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da coşkulu bayram kutlaması 19 Mayıs Atatürk’ü ...
Metruk binaya topları kaçan çocuklar cesetle karşılaştı
YEREL HABERLER Metruk binaya topları kaçan çocuklar cesetle ...
Evde huzursuzluk çıkaran yeğenini tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Evde huzursuzluk çıkaran yeğenini tüfekle vurdu
Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 10 bin 198 lira 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Elazığ'da, dilencilik yapan 4 kişiye 10 bin 198 lira ...
Depremzede gençler, konteyner kentte 1919 fidan dikti
YEREL HABERLER Depremzede gençler, konteyner kentte 1919 fidan dikti
Elazığ'da market işleten kardeşlere saldıran 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da market işleten kardeşlere saldıran 3 kişi ...
Konteyner kentlerde bayram coşkusu 1919 fidan toprakla buluştu Deprem nedeniyle konteyner kentlerde kalan gençler ve çocuklar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle "Umutlarımız Fidanlarla yeşeriyor" etkinliği kapsamında fidan dikti
YEREL HABERLER Konteyner kentlerde bayram coşkusu 1919 fidan ...
Elazığ’daki yaralama ve darp olayına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ’daki yaralama ve darp olayına 3 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X