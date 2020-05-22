Gizli hayırsever bayram öncesi bakkal bakkal gezdi borç kapattı

Elazığ’da gizli bir hayırsever, bir mahalleye giderek 5 bakkal gezdi, 15 bin TL'den fazla veresiye defterindeki borcu kapattı.



Hem deprem hem de korona virüsle mücadele edilen Elazığ'da gizli bir hayırsever merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde giderek 5 bakkalı gezdi borçlarını ödemek istediğini söyledi. İsmini gizli tutan hayırsever, bakkallardan borç defterini isteyerek, ihtiyaç sahibi olanların borçlarını ödedi. Hayırseverin toplamda 15 bin liradan fazla ödeme yaptığı öğrenildi. Hayırsever kişinin gelip dükkanlarına borç kapatmak istediğini belirten işletme sahibi Derya Karakaya, “Bizde bu durumdan memnun olduk. Çünkü mağdur olan insanlar da vardı. 5 bin gibi bir borç kapattı. Allah hayrını kabul etsin. İhtiyaç sahibi olanlar vardı. Maaşını alamayan birkaç ay erteleyenler vardı. İyi oldu bayram öncesi” dedi.



Hayırseverin gelerek yaklaşık 3 bin TL'lik borç kapattığını belirten bir diğer işletme sahibi Ercan Alpbağı ise “Geldi durumu iyi olmayan kişilerin borcunu kapatmak istedi. Ramazan Bayramı geliyor. İyi oldu hem borcu olanlar için hem de bizim için. Müşteriler bu durumu duyunca çok sevindiler” diye konuştu.

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