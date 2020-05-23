Elazığ sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kent sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid19) pandemisi tedbirleri kapsamında ülke genelinde 2326 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması gece itibariyle başladı.Her ilde olduğu gibi Elazığ'da da uygulamaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla, kent tamamen boş kaldı. Kısıtlamadan muaf tutulan fırın, bakkal, kasap ve marketler dışında hiç bir iş yerinin açılmadığı kentte şuana kadar zorunlu haller dışındakiler haricinde sokağa çıkmamaya özen gösterildiği dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, kent genelinde polis ekipleri de tedbiri alarak sokağa çıkanların olması halinde izinli olup olmadığına dair sürekli kontrol yapmaya başladığı bildirildi.

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