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Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Nurgül Kızılay'ın (39), koronavirüs testi pozitif çıkınca yaşadığı 10 katlı aparman karantinaya alındı. Kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ali Efendi Sokak'taki 10 katlı apartmanda yaşayan Nurgül Kızılay, rahatsızlanınca Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Kızılay, hastane yatırılarak, tedaviye alındı. Nurgül Kızılay'ın aynı evde yaşadığı ablası ve yeğeni de koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. 10 katlı apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ...

Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Nurgül Kızılay'ın (39), koronavirüs testi pozitif çıkınca yaşadığı 10 katlı aparman karantinaya alındı.<br>Kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ali Efendi Sokak'taki 10 katlı apartmanda yaşayan Nurgül Kızılay, rahatsızlanınca Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Kızılay, hastane yatırılarak, tedaviye alındı.<br>Nurgül Kızılay'ın aynı evde yaşadığı ablası ve yeğeni de koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. 10 katlı apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-23 14:18:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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