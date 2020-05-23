Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Nurgül Kızılay'ın (39), koronavirüs testi pozitif çıkınca yaşadığı 10 katlı aparman karantinaya alındı.<br>Kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ali Efendi Sokak'taki 10 katlı apartmanda yaşayan Nurgül Kızılay, rahatsızlanınca Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Kızılay, hastane yatırılarak, tedaviye alındı.<br>Nurgül Kızılay'ın aynı evde yaşadığı ablası ve yeğeni de koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. 10 katlı apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-23 14:18:07<br>
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