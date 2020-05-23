Elazığ'da tren sürüye çarptı: 21 hayvan öldü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, tren sürüye çarptı. 20 koyun ve 1 köpek öldü.<br>Kaza, önceki gün Ataşehir Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki tren yolunda meydana geldi. İddiaya göre sahibi belirlenemeyen 20 koyun ve 1 köpeğe, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Hayvanlar ölürken mahalle sakinleri, durumu belediye yetkililerine bildirdi<br>Elazığ Belediyesi ekipleri, ölen hayvanların tren yolundan kaldırılması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-23 14:57:35<br>

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