Yeniden - Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sakinlerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkan 10 katlı aparman karantinaya alındı.<br>Kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ali Efendi Sokak'taki 10 katlı apartmanda yaşayan N.K., rahatsızlanınca Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan N.K., hastane yatırılarak, tedaviye alındı.<br>N.K.'nin aynı evde yaşadığı ablası ve yeğeni de koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. <br>10 katlı apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.<br>DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-23 17:50:03<br>
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