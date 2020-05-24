Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayan 2 kişiye, 13 bin lira ceza 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayan 2 kişiye, 13 bin lira ceza 

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, polisin dur ihtarına uymayan 2 kişiye 13 bin 800 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelindeki uygulamaları sürüyor. Polis ekiplerinin uygulamasında aracıyla kaçan 2 kişi, yapılan takip sonucu yakalandı. Ekipler, araçta yaptığı aramada 9 gram esrar ele geçirirken, yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, koronavirüs tedbirlerini ihlalden, polisin dur ihtarına...

Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayan 2 kişiye, 13 bin lira ceza 

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, polisin dur ihtarına uymayan 2 kişiye 13 bin 800 lira para cezası kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelindeki uygulamaları sürüyor. Polis ekiplerinin uygulamasında aracıyla kaçan 2 kişi, yapılan takip sonucu yakalandı. Ekipler, araçta yaptığı aramada 9 gram esrar ele geçirirken, yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, koronavirüs tedbirlerini ihlalden, polisin dur ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmaktan sürücüye 10 bin 650 lira, yanındaki kişiye ise 3 bin 150 lira olmak üzere 13 bin 800 lira para cezası verildi.<br>Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-24 18:55:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza kesti Elazığ’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisi görünce otomobille kaçan 2 şahıs uyuşturucu ile yakalandı, ehliyetsiz araç kullanma ve yasaklara uymamaktan 13 bin 800 TL para cezası kesilip adli işlem yapıldı
YEREL HABERLER Kaçtılar ama polis yakaladı, 13 bin 800 TL ceza ...
Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştı
YEREL HABERLER Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak ...
Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak bayramlaştı
YEREL HABERLER Konteyner kentteki depremzedeler, el sallayarak ...
Şehit annesini oğlunun kabrine jandarma götürdü
YEREL HABERLER Şehit annesini oğlunun kabrine jandarma götürdü
Şehit annesini oğlunun kabrine jandarma götürdü
YEREL HABERLER Şehit annesini oğlunun kabrine jandarma götürdü
Konteyner kentlerde çocukların bayram sevinci Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında konteyner kentlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde kalan aileler dışarı çıkmadan bayramı kutladı Aileler konteyner evlerinde kalırken, çocuklar barınma merkezi içinde şeker toplayarak bayram sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Konteyner kentlerde çocukların bayram sevinci Ülke ...
Kahraman şehit Sekin'in babası 7 bayramdır önce oğlunun kabrine gidiyor İzmir'de teröristlerle kahramanca mücadele edip şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret eden babası, diğer polis oğluyla da görüntülü görüştü Şehit babası Mehmet Zeki Sekin: "Allah herkesten razı olsun, zaten hiç misafirleri eksik olmuyor"
YEREL HABERLER Kahraman şehit Sekin'in babası 7 bayramdır önce ...
Elazığ depreminin sembol ismi Yüsra bebek ve annesi taburcu oldu Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın, Yüsra bebek için gönderdiği oyuncaklar, Vefa Sosyal Destek grubu tarafından ulaştırıldı Eşi ve oğlunu depremde kaybeden Ayşe Yıldız, olay günü yaşadığı anları anlattı "Oğlum konuşuyor kızım da sürekli ağlıyordu, korkmasınlar diye onları sürekli sakinleştirmeye çalışıyordum" "Bana anne ’hakkını helal et ben şehit oluyorum’ dedi. ’Oğlum sen üzülme bizi kurtaracaklar’ dedim "Eşimin öldüğünü biliyordum ama çocuğumun öldüğünü sonradan söylediler"
YEREL HABERLER Elazığ depreminin sembol ismi Yüsra bebek ve annesi ...
Türkiye'nin tek rölyef sanatçısı, yarım asırdır bakıra çekiç vuruyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin tek rölyef sanatçısı, yarım asırdır ...
Vefa Grubu, Mehmetçik’ten şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Vefa Grubu, Mehmetçik’ten şehit ailelerine ziyaret
Bayramda sağlığınız için egzersizi unutmayın Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu: “Sokağa çıkma yasağı besin tüketimini artıracak, bol egzersiz yapın"
YEREL HABERLER Bayramda sağlığınız için egzersizi unutmayın Kardiyoloji Uzmanı Doç. ...
Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Vali uyardı:"Yeni vaka görüldü,bayram için gelenler 14 gün evden çıkmayalım"
YEREL HABERLER Vali uyardı:"Yeni vaka görüldü,bayram için gelenler ...
Yeniden - Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Yeniden - Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya ...
Elazığ'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
YEREL HABERLER Elazığ'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim
Elazığ'da tren sürüye çarptı: 21 hayvan öldü
YEREL HABERLER Elazığ'da tren sürüye çarptı: 21 hayvan öldü
Elazığ'da tren sürüye çarptı: 21 hayvan öldü
YEREL HABERLER Elazığ'da tren sürüye çarptı: 21 hayvan öldü
En başarılı o şehirde 20 gündür pozitif vaka görülmüyordu, bayramla geldi Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’nin nüfus oranına gören en başarılı illeri arasında ilk sırada yer alan ve 20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ'da bayram nedeniyle şehir dışından gelenler nedeniyle yeni pozitif vakalar ortaya çıktı Adana ve İstanbul’dan geldiği belirlenen ve sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin bulunduğu apartmanlar valilik talimatıyla karantinaya alındı, hastaların ise tedavisine başlandı
YEREL HABERLER En başarılı o şehirde 20 gündür pozitif vaka ...
Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı
Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı
Konteyner kentte kalan çocukların, yüzü hediye oyuncaklarla güldü
YEREL HABERLER Konteyner kentte kalan çocukların, yüzü hediye ...
Mehmetçik'ten bayram öncesi vefa hizmeti Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan köyler ile kırsal mahallelere giden jandarma ekipleri, bayram öncesi maaşları evlere ulaştırdı, çocuklara ise bayram hediyeleri verdi
YEREL HABERLER Mehmetçik'ten bayram öncesi vefa hizmeti Elazığ'da ...
Elazığ sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Elazığ sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X