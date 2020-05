65 yıllık evli çiftin, Mehmetçikle ‘Bayram Harçlığı’ diyaloğu gülümsetti Elazığ'da 65 yıllık evli 93 yaşındaki Neşet dede ile 85 yaşında Emine Nine, kendilerini ziyaret eden Jandarma'nın kadın astsubaylarına harçlık vermek istemesi hem bayram geleneğini gösterdi hemde gülümsetti

Elazığ’da 65 yıllık evli Neşet ve Emine Birkent çiftine evinde "Vefa" ziyareti gerçekleştirip bayramını kutlayan kadın jandarma personellerine "Bayram Harçlığı" vermek istemesi hem süren geleneği gösterdi, hemde ısrarcı olmaları gülümseterek duygulandırdı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile Ramazan Bayramı’nda 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın Jandarma Personelleri de , Ramazan Bayramı kapsamında yaşları ilerlediği için çok fazla dışarı çıkamayan 65 yıllık evli Neşet (93) ve Emine (85) Birkent çiftini Kuyulu köyündeki evinde ziyaret etti. Jandarma personelleri, 3 çocuk ve 7 torun sahibi olan ancak yalnız yaşamak zorunda kalan çiftin bayramını kutladı. Mutlulukları gözlerinden okunan Neşet dede ile Emine nine, kendilerine gül ve çikolata getiren kadın jandarma personeline bayram harçlığı vermek istemesi ise hem gülümsetti hem de duygulandırdı. Bayram harçlığı geleneğinin gösteren yaşlı çiftin vermek istediği parayı almayan Mehmetçik ise bir daha ki ziyarette kahve içme sözü verdi.

Kendilerini bayramda ziyaret eden jandarmaya duydukları memnuniyeti dile getiren 93 yaşındaki Neşet Birkent, “Allah devletimize, cumhuriyetimize zeval vermesin. İnşallah, bu salgın kısa sürede def olur gider. Her zaman Allah’a dua ediyorum, ağlıyorum. Ben bütün gençlerimize çok acıyorum. Memleketimiz Elazığ ve Türkiye’nin her tarafı çok güzel. Bayramda da çocuklarımızı göremiyoruz. Çocuklarımın İstanbul ve Avusturalya’da yaşıyor. Onlarla da görüşemiyoruz. Allah, jandarmamızdan razı olsun, evimize geldiniz çok memnun olduk. Allah, nice bayramları din kardeşlerimize nasip eylesin” dedi.

Yanında oturan kadın jandarma personeline torunlarını tanıtırken hem Türkçe hem de Kürtçe konuşup gülümseten 85 yaşındaki Emine Bilkent ise, “Jandarma gelip benle dedeyi ziyaret ettiler, bize hediyeler getirdiler. Allah, jandarmayı var etsin, bizi hep ziyaret ediyorlar. Benim torunlarım jandarmaya Avustralya’dan hediye getirecek” ifadelerini kullandı.

