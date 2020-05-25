Fırtınada kırılan ağaç dallarıyla yaralandı

<br>Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) ELAZIĞ´ın Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu. Ağaçların dalları kırılırken, parçaların isabet ettiği 1 kişi hafif yaralandı.<br>İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatıları yerinden sökülüp, uçarken, ağaçların ise dalları kırıldı. Bahçecik köyünde ismi öğrenilemeyen kişi, parçaların isabet etmesiyle ayağından hafif yaralandı. Belediye ekipleri, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER<br>2020-05-25 11:46:19<br>

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