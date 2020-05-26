Elazığ'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Ayrıca il dışından kente gelenler 14 gün boyunca karantina altına alınacak. Karantinaya uymayanlara 3 bin 150 TL para ile ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecek.<br>Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece 00.00´da sona ererken, Elazığ´da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. İl dışından kente gelenler 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Karantinaya uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası ile ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecek. Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Elazığlılar, sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil, il genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir. İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır. Uymayanlara 3 bin 150 TL para ve ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir." dediDHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-26 22:22:43<br>

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