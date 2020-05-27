Otomobilde otururken silahlı saldırıya uğradılar: 3 yaralı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da park halindeki otomobilde oturan 3 kişi, seyir halindeki bir otomobildekiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfek ve tabanca ile açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. <br>Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesinde meydana geldi. Nevruz sokakta park halinde olan 23 EL 111 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi, yanları gelen otomobildekiler tarafından tabanca vce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırganlar araçla kayıplara karışırken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ile kalbi duran yaralılardan biri hayata döndürüldü. Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.<br>Saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını belirlemek için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-27 01:06:02<br>
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