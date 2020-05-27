İdlib şehidinin ailesine acı haber verildi (2)

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<br>ŞEHİDİN CENAZESİ ELAZIĞ´A GETİRİLDİ<br>Suriye'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ´a getirildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından 8´inci Kolordu Komutanlığı´nda karşılanan şehidin cenazesi yarın Elazığ´da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-27 22:25:18<br>

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