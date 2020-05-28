Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, bir kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Ç idaresindeki 23 AAS 793 plakalı otomobil. sürücüsünün kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

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