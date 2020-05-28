Kaza yapan otomobil üst geçitten düştü: 3 yaralı

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Elazığ’da bir araçla çarpışan otomobil üst geçitten aşağı düştü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında bulunan tren üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 23 KB 066 plakalı hafif ticari otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan M.F. idaresindeki 21 AAJ 800 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 plakalı otomobil üst geçitteki bariyerlere çarparak aşağı düşerek ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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