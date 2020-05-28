Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi

'O günler çok özlendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Nursel Şengezer/ KARAKOÇAN(Elazığ), (DHA) ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, avını yerken görüntülendi.<br>Karakoçan ilçesine bağlı Kavalcık köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı görüntüledi. Avını yerken görüntülenen vaşak, bir süre bekledikten sonra, hızla bölgeden uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER<br>2020-05-28 16:48:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.