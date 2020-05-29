Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı (2)

<br>CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA VE OĞLU TUTUKLANDI<br>Elazığ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının şüphelileri olan amatör bir futbol takımının başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br>Bu arada Hamit Erulaş'ın işyerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile saksıya ekili halde hint keneviri ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-29 00:46:28<br>

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