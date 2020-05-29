Elazığ Valisi Kaldırım: "Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var" "Elazığ hem depremi hem salgını yaşadı, ikisinin de üstesinden geldi"

Vatandaşları toplu ve kapalı alanlardan uzak durması için uyaran Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin hem depremi hem de salgını yaşadığını ve üstesinden geldiğini vurgulayarak, şuanda hastanelerde 10 vakanın olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs (Covid19) kapsamında birçok tedbir alınarak, başarılı bir çalışma yürütüldü. Kentte şu ana kadar salgın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, toplamda salgına yakalananlardan 69'u hastanelerde tedaviye alındı. Cuma namazı sonrasında açıklamada bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, şu anda hastanelerde 10 kişinin tedavi gördüğünü söyledi. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran itibarıyla birçok tedbirin kaldırılacağını duyurduğunu anımsatan Vali Kaldırım,"Vatandaşlarımız maske takmalı, sosyal mesafeyi korumalı, yine bireysel teması en aza indirgemelidir. Toplu kapalı alanlardan uzak durmalılar. Şimdiye kadar hastanelerimizde 59 vatandaşımızı taburcu ettik. Şu anda hastanelerde hasta olarak yatan 10 vakamız var. Toplamda 69 vakayla Elazığ olarak çok başarılı bir şekilde kapatmış olduk. Bunda tüm çalışanlarımızın emeği var" dedi.



"Elazığ hem depremi hem salgını yaşadı, ikisinin de üstesinden geldi"

Birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarla bu başarının sağlandığına değinen Vali Kaldırım, "Süreç artık vatandaşın sorumluluğuna geçiyor. Yeni süreçte vatandaşımız tedbirlere, mesafeye, hijyene azami dikkat ederse dinimizin emri de zaten budur. Bir ibadet şuuruyla yerine getirirse salgının Elazığ’da veya Türkiye'de daha fazla yayılmadan, diğer kardeşlerimize zarar vermeden atlatmış oluruz. Başkasının sağlığını korumak çok önemlidir. Tedbirsizlik ve kurallara uymamadan dolayı herhangi bir bulaştırma sağladığımızda Allah korusun onun ölümüne neden olabiliriz. Bu da adeta bir cinayet gibi olur. Buna çok dikkat edelim. Elazığ vatanını, milletini, bayrağını seven ve dinen maneviyatına bağlı bir şehirdir. Devlet ne demişse, din ne demişse harfiyen yerine getirmiştir. Bu tedbirlere riayet edeceklerini biliyorum. Bugün çok mutlu oldum. Elazığ, hem deprem hem de salgını yaşadı. Vatandaşımızın gayretiyle, devletimizin iradesiyle ikisinin de üstesinden gelmiştir. Vatandaşımız hiçbir şekilde mağdur edilmemiştir. Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin" ifadelerini kullandı.

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