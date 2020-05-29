Elazığ’da pikap devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da pikap devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

İHA

Elazığ'da bir pikabın devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da pikap devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da bir pikabın devrildiği kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 23 DK 134 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Pikapta bulunanlardan 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kovancılar'da cuma namazı meydanda kılındı
YEREL HABERLER Kovancılar'da cuma namazı meydanda kılındı
Elazığ Valisi Kaldırım: "Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var" "Elazığ hem depremi hem salgını yaşadı, ikisinin de üstesinden geldi"
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Kaldırım: "Elazığ'da hastanelerde 10 ...
Elazığ'da camilerde sosyal mesafeli cuma namazı
YEREL HABERLER Elazığ'da camilerde sosyal mesafeli cuma namazı
Tarihi camilerde cuma namazı heyecanı Elazığ’da aralarında tarihi Ulu Cami ile Sarahatun Camii’nin de bulunduğu 676 ibadethanede cuma namazı kılındı Namaz sırasında İl Müftüsü Selami Aydın kendini tutamayarak ağladı
YEREL HABERLER Tarihi camilerde cuma namazı heyecanı Elazığ’da ...
Boks Milli Takımlar Antrenörü Döndü: "Eski performanslarını yakalayacaklar"
YEREL HABERLER Boks Milli Takımlar Antrenörü Döndü: "Eski ...
Elazığ’ın tarihi ilçesinde cuma namazı stadyumda kılındı
YEREL HABERLER Elazığ’ın tarihi ilçesinde cuma namazı stadyumda ...
Hastane bahçesinde yavru dağ keçisi görüntülendi
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde yavru dağ keçisi görüntülendi
Elazığ’da yaban keçisi, şehir hastanesinin bahçesinde görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ’da yaban keçisi, şehir hastanesinin bahçesinde ...
Maske kullanırken en sık yapılan yanlış: "Elimizle ön yüzüne dokunmak" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Affan Denk: "Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada en önemli unsur maske kullanmaktır” -"Burnunuzu kapatacak şekilde takın ve elinizle dokunmayın"
YEREL HABERLER Maske kullanırken en sık yapılan yanlış: "Elimizle ön ...
Cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu tutuklandı
Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı (2)
YEREL HABERLER Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve ...
Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve ...
Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve ...
Cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı kulüp başkanı ve oğlu adliyeye sevk ...
Vaşak önce ağaçta görülmüştü, şimdi pusuda görüntülendi Ağaçta fotoğraflanan vaşak, bu sefer otların arasında pusuda görüntülendi
YEREL HABERLER Vaşak önce ağaçta görülmüştü, şimdi pusuda ...
Elazığ'da koronavirüsü yenen hasta sayısı 60 oldu
YEREL HABERLER Elazığ'da koronavirüsü yenen hasta sayısı 60 oldu
Gök taşı, Harput’tan da görüldü, herkes muhtarı arıyor 4 bin yıllık Harput Mahallesi'nin Muhtarı Zülküf Demirpolat: "Harput’un Karataş bölgesinde düştüğünü ifade eden onlarca vatandaş var"
YEREL HABERLER Gök taşı, Harput’tan da görüldü, herkes muhtarı ...
Katil, kulüp başkanı ve oğlu çıktı, saklanırken yakalandı Elazığ'da önceki gece bir otomobile silahlı saldırı düzenleyip 1 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlıların Amatör kümede yer alan bir kulübün başkanı ile oğlu çıktı Şüpheli kulüp başkanı polis tarafından ranza ile hurçlar arasında saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Katil, kulüp başkanı ve oğlu çıktı, saklanırken ...
Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi
YEREL HABERLER Karakoçan'da avını yiyen vaşak görüntülendi
Elazığ'da koronayı yenen 60'ıncı hasta böyle uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da koronayı yenen 60'ıncı hasta böyle ...
Kaza yapan otomobil üst geçitten düştü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobil üst geçitten düştü: 3 yaralı
Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Tatar, son yolculuğuna uğurlandı
Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
İdlib şehidi Teğmen Tatar, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İdlib şehidi Teğmen Tatar, memleketi Elazığ’da son ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X