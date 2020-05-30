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Bakan Kurum'dan Sivrice için net mesaj:"Hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" “Sivrice için çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz” “Sivrice’de, ağır hasarlı 161, orta hasarlı 37 ve az hasarlı da 195 bina tespiti yaptık” "Çalışmayı üniversite ve bilim insanları ile beraber yaptık, fay hattımız bu alandan geçiyor. Bu alanı hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz" Buradaki 40-50 tane vatandaşımızın evini yeni de olsa sağlamda olsa burada tutamayız"

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesinin aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu belirterek, "Burada uygun yerleşim alanı neresi diye çalışmayı, üniversite ve bilim insanları ile beraber yaptık. Fay hattımız bu alandan geçiyor. Bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz." dedi.

Bakan Kurum'dan Sivrice için net mesaj:"Hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:" “Sivrice için çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz” “Sivrice’de, ağır hasarlı 161, orta hasarlı 37 ve az hasarlı da 195 bina tespiti yaptık” "Çalışmayı üniversite ve bilim insanları ile beraber yaptık, fay hattımız bu alandan geçiyor. Bu alanı hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz" Buradaki 40-50 tane vatandaşımızın evini yeni de olsa sağlamda olsa burada tutamayız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesinin aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu belirterek, "Burada uygun yerleşim alanı neresi diye çalışmayı, üniversite ve bilim insanları ile beraber yaptık. Fay hattımız bu alandan geçiyor. Bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında başlanılan konutların yapım aşamasını yerinde incelemek için kente geldi. Kentteki tüm şantiye alanlarını tek tek gezen Bakan Kurum, daha sonra depremin merkez üssü Sivrice ilçesine gitti. İlk olarak Hazar Baba Dağı eteğinde, deprem konutlarının yapılması planlanan alanda inceleme yaparak, İlçe Kaymakamı Mustafa Gül’den bilgi aldı. Daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

İlçede yapılması planlanan konutlar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “Biliyorsunuz ki, burada aktif bir fay var ve fay hattı hemen ilçe merkezinin yanından da geçiyor. Sivrice merkezli sürekli deprem yaşanıyor. Burada uygun yerleşim alanı neresi diye bu çalışmayı üniversite ve bilim insanları ile beraber yaptık. Fay hattımız bu alandan geçiyor. Bu alanı hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edemeyiz. Burası yerleşime uygun alan değil. Yani aktif fayın üzerinde olan alandır. Buradaki 4050 tane vatandaşımızın evini yeni de olsa sağlamda olsa burada tutamayız. Tutamamamızın nedeni altında aktif fay hattı olması. Yani bu depremde yıkılmamış olsa bile bir sonraki depremde yıkılma ihtimali çok yüksek. Kırmızı alan olarak belirlediğimiz alanlarda hasar tespit çalışması yaptık. Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmasında Sivrice’de ağır hasarlı 161 bina orta hasarlı 37 bina az hasarlı da 195 bina tespiti yaptık. Tüm bu alan içerisinde yaşayan vatandaşlarımız yaklaşık bin 200 tane vatandaşımız var. Bin 255 bağımsız alandan oluşan vatandaşlarımız o alanda yaşıyorlar. Biz yerleşime bağlı olmayan alanda zemin+1 zemin+2 gibi 419 konutluk bir tasarım yaptık. 419 konutluk tasarım bu alanda hakikaten bölge mimarisine uygun ve burayı Elazığ değil bölgenin cazibe haline getirecek bir proje olacak. Bu proje içerisinde gerekli ihtiyaç duyulan camilerimizi yapacağız,ihtiyaç olan okul, Jandarma binası, resmi kurum ve sosyal konutlarla ilgili eksiği de yine bu proje kapsamında ilgili bakanlıklarımız ve bizim koordinasyonumuzla birlikte yürütüyoruz. Şimdi bu alan içerisinde ağır hasarlı ve orta hasarlı hiç kimsenin itirazı olduğunu düşünmüyorum. Bu binaların her türlü yıkmak durumundayız. Yıkıp yerine zemin+1 iki katı geçmeyen taş kaplama ve ahşap kaplamaların olduğu örnek projeyi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Çünkü sizin canınız bizim canımız"
Sivrice için çok kapsamlı bir çalışma yaptıklarını da vurgulayan Bakan Kurum, “Çünkü Allah göstermesin bundan sonraki bir depremde ne Sivrice’de ne de Elazığ’da biz enkaz altında kimseyi aramak istemiyoruz. Bu anlayışla ve titizlikle çalışmalarımız yürütüyoruz. Sizler de bizlere hep destek olarak yanımızda oldunuz. Bu alan içerisinde kalan bizim incelemelerimizde sağlam çıktıysa projemizi çok ciddi manada etkilemiyorsa biz hiçbir binayı yıkmayız ama bunun dışında eğer bina sağlam değilse bizim ilk tespitlerimizde az hasarlı bile olsa yerine gidip baktığımızda deneylerini yaptığımızda o bina riskliyse o binayı yıkmak durumundayız. Çünkü sizin canınız bizim canımız, sizin çocuğunuz çoluğunuz bize emanet o yüzden hep beraber korumak durumundayız. Çerçevemiz budur, bu çerçeve içerisinde ihaleyi bu ay içerisinde yapacağız ve hızlı bir şekilde teslim edeceğiz. Sağlam bina varsa da tekrar altını çiziyorum o sağlam binaları yıkmak durumunda değiliz. Öyle bir görevimiz ve talebimiz yok. Sağlam binalar kalacak. Eğer ki projemizi etkiliyorsa diyeceğiz ki amca bu sağlam bina ama projemizi etkiliyor gel bunu yapalım diye de gelip konuşup anlaşırız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Bakan Kurum'a, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, TOKİ ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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