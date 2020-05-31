Kia Vaughn, Fenerbahçe’de

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Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi B. Elazığ İl Özel İdare’nin Amerikalı pivotu Kia Vaughn, eski takımı Fenerbahçe’ye geri döndü.

Korona virüs salgını nedeniyle liglerin iptal edildiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare’den Fenerbahçe transfer yaptı. Sezon başı takıma katılan ve sezon içerisinde kritik galibiyetlerde başrol oynayan Amerika asıllı Çekya vatandaşı pivot Kia Vaughn, eski takımı Fenerbahçe Öznur Kablo’ya geri döndü.

Sezonda toplam 19 lig maçında Elazığ forması giyen Kia Vaughn, toplamda 373 sayı, 168 ribaundluk performans sergilemişti.

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