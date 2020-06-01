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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı

İHA

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu taciri, silahlarla yakalandı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri, esrar, metamfetamin ve ruhsatsız silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmasında uyuşturucu tacirliği yapan şüpheli B.S. belirlendi.Şahsın adresini tespit eden ekipler şok operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı.Şahsın evi ile aracında yapılan aramada ise bir miktar Metamfetamin,esrar, uyuşturucu kullanma aparatı,1'er adet ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, kasatura ve silahlara ait mermilerle birlikte bin 520 TL uyuşturucu parası ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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