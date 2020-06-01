Uyuşturucu şüphelisi, tabanca ve pompalı tüfekle yakalandı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi, tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, B.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. B.S., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. B.S.'nin evinde ve aracında yapılan aramada 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1520 TL uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para, 1 kasatura, 8 mermi ve 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi.<br>B.S.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-01 10:40:24<br>
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