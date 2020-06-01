Elazığ'da KHK ile kapatılan Furkan vakfı ile ilgili 40 şahsa işlem yapıldı, her türlü eylemleri yasaklandı

KHK ile kapatılan Furkan Vakfı ile ilgili Elazığ'da şu ana kadar 40 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı, bugünden itibaren ise her türlü eylemlerinin valilik kararıyla yasaklandığı bildirildi.

30 Ocak 2018'de Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yapılan operasyonda, Elazığ il temsilcisinin de aralarında bulunduğu vakıf yöneticileri ve vakıf ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheliler hakkında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılanmalarının devam ettiği belirtilen Valilik açıklamasında, "KHK ile kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına müzahir şahısların Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’a destek vermek amacıyla zaman zaman ilimiz genelinde basın açıklaması, yürüyüş gibi eylem etkinlikler yaparak sosyal medya aracılığıyla kitlelerine ulaşmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 02.11.2018 tarihinde 4 şahıs, 23.06.2019 tarihinde 1 şahıs, 18.08.2019 tarihinde 20 şahıs, 02.10.2019 tarihinde 1 şahıs, 03.11.2019 tarihinde 1 şahıs hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçunda adli işlem yapılmış, 02.10.2019 tarihinde, Valiliğin yasaklama kararına uymadıkları tespit edilen 10 şahıs hakkında 5326 sayalı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine aykırı davranıştan, 02.05.2020 tarihinde ise 3 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. Maddesine aykırı davranıştan idari yaptırım kararı uygulanmıştır" denildi.

Bu tür eylem ve etkinliklerin devam etmesi halinde kolluk kuvvetleri ile eylemciler arasında istenmeyen olayların meydana gelebileceğinin aktarıldığı açıklamanın devamında, "Huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması amacıyla, kapatılan vakfın kurucusu Alparslan Kuytul’a destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında veya bu vakıf ile irtibatı ya da iltisaklı bulunan şahıslar tarafından yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart, asma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin ilimiz genelinde açık ve kapalı alanlarda tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Tııın 11 i A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayalı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda 31.05.2020 günü saat 00.01’den 14.06.2020 günü saat 23.59’a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Alınan karar gereği yasaklara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı da belirtildi.

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