Elazığ Valisi Kaldırım: 10 gündür yeni vaka yok

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüs salgınına karşı alınan sıkı önlemler sayesinde kentte 10 gündür yeni vaka görülmediğini belirtti. <br>Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 69 koronavirüs vakası görülen kentte alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti. Halka maske, sosyal mesafe ve el temizliği konusunda uyarıda bulunan Kaldırım, "Kıymetli Elazığlılar; bugün salgında yeni döneme girdik. Kontrollü sosyal hayat döneminde; maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok, dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-01 14:41:26<br>

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