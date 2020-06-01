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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da 12 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı

DHA

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 12 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, farklı noktalarda şüpheli olarak görülen 2 araç içerisinde bulunan 6 kişi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde yapılan devriye görevleri sırasında şüpheli görülen 6 kişi olmak üzere 12 kişinin yapılan üst aramalarında içime hazır...

Elazığ'da 12 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 12 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, farklı noktalarda şüpheli olarak görülen 2 araç içerisinde bulunan 6 kişi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde yapılan devriye görevleri sırasında şüpheli görülen 6 kişi olmak üzere 12 kişinin yapılan üst aramalarında içime hazır vaziyette 1 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi. 12 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-01 15:02:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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