Elazığ'da 12 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 12 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, farklı noktalarda şüpheli olarak görülen 2 araç içerisinde bulunan 6 kişi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde yapılan devriye görevleri sırasında şüpheli görülen 6 kişi olmak üzere 12 kişinin yapılan üst aramalarında içime hazır vaziyette 1 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi. 12 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-01 15:02:34<br>
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