Elazığ'da hasarlı binanın yıkımına mahsur kalan kediler için ara verildi

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremde ağır hasar gören 7 katlı binanın yıkımı sırasında, içeride 1'i yavru 2 kedinin bulunduğu fark edildi. Yıkım, kediler kurtarılana kadar durduruldu. <br>Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra ağır hasar gören binaların yıkımı planlı şekilde sürerken, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde yıkımına başlanan 7 katlı binanın en üst katında 1'i yavru 2 kedinin olduğu fark edildi. Çalışanlar, durumu firma yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine yıkımın kediler kurtarılana kadar durdurulmasına karar verildi. Kediler yıkım ekibinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.Kedilerin kurtarılmasının ardından binada yıkım işlemlerine devam edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-01 20:54:17<br>

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