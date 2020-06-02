Kadını darp eden şahıs, o sırada geçen jandarma tarafından yakalandı

Elazığ’da bir kadını darp eden şahıs, o sırada bölgeden geçen jandarma ekibi tarafından yakalanıp gözaltına alınarak polise teslim edildi.

Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi Gazi Caddesi öğretmen evi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, sokakta bir kadını darp etmeye başladı. Bu sırada vatandaşların müdahale ettiği olayı, bölgeden geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler fark etti. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri şüpheli şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Aldığı darbelerle yere yığılan kadına ilk müdahaleyi ise vatandaşlar yaparak, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri darp edilen kadını ambulansla hastaneye götürdü.

Jandarma ekibi tarafından gözaltına alınan şahıs ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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