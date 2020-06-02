Çocuğunu kullanarak hırsızlık yapan kadın yakalandı

'55 yaş için hiç fena değil'

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Elazığ’da iki yerde çocuğunu kullanarak hırsızlık yaptığı ortaya çıkan kadın şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, farklı tarihlerde kent merkezinde iki farklı yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,şüpheli kadın S.G., yaş küçük çocuğunu kullanarak bir iş yerinden piyasa değeri 3 bin TL olan iskele, metal raflar ile bir binanın demir bahçe kapısı çalınma olayına karıştı. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli bugün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

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