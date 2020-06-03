Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 6 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüphelisi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-03 12:15:54<br>
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