Elazığ'da 2 tekne ile kaçak balık avına çıkan 3 kişi yakalandı

Elazığ'da 2 tekne ile kaçak balık avına çıktığı tespit edilen 3 kişi yakalandı, 2 bin 600 metre ağ ile 150 kilogram canlı balık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak balık avına yönelik çalışma yaptı. Gece 3 tekne ile eş zamanlı olarak Keban Baraj Gölü'nün Örencik, Yeniköy, Muratbağı ve Baltaşı bölgelerinde denetim yapan ekipler, kaçak balık avına 2 tekne ile çıkan 3 şahsı tespit edip yakaladı. Yakalanan şahısların baraj gölüne bıraktığı 2 bin 600 metre ağ ile 150 kilogram canlı balık ele geçirildi. Balıklar doğal ortamına bırakılırken, ele geçirilen ağa ise el konuldu.

Yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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