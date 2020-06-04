Elazığ'da 2 tekne ile kaçak balık avına çıkan 3 kişi yakalandı

Elazığ'da 2 tekne ile kaçak balık avına çıktığı tespit edilen 3 kişi yakalandı, 2 bin 600 metre ağ ile 150 kilogram canlı balık ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak balık avına yönelik çalışma yaptı. Gece 3 tekne ile eş zamanlı olarak Keban Baraj Gölü'nün Örencik, Yeniköy, Muratbağı ve Baltaşı bölgelerinde denetim yapan ekipler, kaçak balık avına 2 tekne ile çıkan 3 şahsı tespit edip yakaladı. Yakalanan şahısların baraj gölüne bıraktığı 2 bin 600 metre ağ ile 150 kilogram canlı balık ele geçirildi. Balıklar doğal ortamına bırakılırken, ele geçirilen ağa ise el konuldu.
Yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.