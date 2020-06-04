Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Ahmet T., tartıştığı 3 yolcu tarafından bıçakla yaralandı.<br>Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 23 M 0039 plakalı minibüs şoförü Ahmet T. (35) ile 3 yolcu arasında nedeni öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, 3 yolcu sürücü Ahmet T.´yi bıçakla yaraladı. <br>İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ahmet T.´yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ahmet T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekiplerince kavgaya karışan 3 yolcu gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-04 15:28:11<br>

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