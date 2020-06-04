Başkan Şerifoğulları:"İçme suyu sorununa çözüm için kararlı adımlarımızı sürdürüyoruz"

Hamzabey İçme Suyu Barajı Arıtma Tesisi ile şehir içi depolar arası yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki bağlantı hattı ve terfi merkezi çalışmalarına ilişkin ihalenin Haziran 2020’de gerçekleştirileceğini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin en önemli sorunu olan içme suyu meselesinde, çözüm için kararlı adımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Metin Bulut ile birlikte DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız’la görüştü. Görüşme sonrasında Hamzabey İçme Suyu Barajı Arıtma tesisi ile şehir içi depolar arası yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki bağlantı hattı ve terfi merkezi çalışmalarına ilişkin ihalenin bu ay içinde yapılması için çalışma başlatıldığı duyuruldu. Öteyandan Nisan'da başlatılan toplam 5 kilometre uzunluğundaki isale hattı çalışmalarının ise tamamlanma aşamasına geldiği kaydedildi.

İçme Suyu Barajı Arıtma Tesisi ile şehir içi depolar arası yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki bağlantı hattı ve terfi merkezi çalışmalarına ilişkin ihalenin Haziran ayında gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizin en önemli sorunu olan içme suyu sorununa çözüm oluşturmak noktasında kararlı adımlarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken de şehrimizin hem bugünkü ihtiyaçları doğrultusunda atılması gereken adımları atıyor hem de gelecek on yılların ihtiyacını göz önünde bulunduruyoruz. Günü birlik çözümler üretmediğimiz gibi bugünü de göz ardı etmiyoruz. DSİ tarafından 82 kilometrelik ana isale hattı ile Karşıyaka Mahallesinde bulunan Arıtma Tesisine kadar getirilen Hamzabey Barajı İçme Suyu Ana İsale Hattının şehrin içerisindeki dağıtım hattı ihalelerinin yapılmamasından dolayı Elazığ Belediyesi olarak şehrin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Hamzabey Barajı İçme Suyunu kısmen Karşıyaka Arıtma Tesisinden Doğukent depolarına ulaştıracak dağıtım hattı çalışmalarını üstlenerek Nisan ayında başlattığımız çalışmalarımızı tamamlanma aşamasına getirdik. Kısa bir süre içerisinde Hamzabey İçme Suyu Barajı suyunu kısmen şehir şebekesine aktararak, içme suyu ihtiyacımızı karşılamış olacağız"dedi.

Şerifoğulları açıklamasının devamında," DSİ tarafından gerçekleştirilecek bağlantı hattı çalışmalarının ortalama 23 yıl içerisinde tamamlanacağı düşünülürse, kısa süre içerisinde devreye sokacağımız 5 kilometre uzunluğundaki bağlantı hattımız sayesinde hemşehrilerimiz içme suyu sıkıntısı yaşamayacaklar. İhale sürecinin ardından başlatılacak çalışmalar sonucunda şehrimizin on yıllar sürecek içme ve kullanma suyu ihtiyacı tamamen oradan kalkmış olacaktır"diye bilgi verdi.

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