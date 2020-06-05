Elazığ Havalimanı'nda seferler yeniden başladı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Havalimanı'nda, koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen seferler, normalleşme süreciyle yeniden başladı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması nedeniyle geçici süreyle durdurulan uçak seferleri, normalleşme süreciyle yeniden başladı. Elazığ Havalimanı'nda da uçuşlar, Ankara, İstanbul ve İzmir´e karşılıklı seferlerle başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uçakların içinde olduğu kadar, havalimanında da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Terminal binasına yolcular haricinde kimse alınmazken, her 15 dakikada bir koronavirüse karşı uyarılar yapılıyor. Yolcular ikinci güvenlik noktasında sosyal mesafeye uygun şekilde, kontrol ve aramalardan geçerek uçağa alınıyor. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-05 10:11:12<br>

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