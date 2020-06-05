Elazığ'da, 1 haftada 99 şüpheliye gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da, 1 haftada 99 şüpheliye gözaltı

DHA

Elazığ'da, 1 haftada 99 şüpheliye gözaltı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polisin son 1 haftada gerçekleştirdiği uygulamalarda 99 şüpheli çeşitli suçlardan gözaltına alınırken, 12 kayıp bulundu. Ayrıca, 51 ateşli silah, 12 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, önleyici tedbirler doğrultusunda il genelinde son 1 hafta içinde gerçekleştirilen uygulamalarda 35'i aranan, 64'ü de meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olmak üzere toplamda 99 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalar sırasında 17 ruhsatsız tabanca, 23 kurusıkı tabanca, 11 tüfek, 12 kesici alet, 100 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 3 gram eroin ve bir miktar taş kokain ele geçirildi. Çalıntı otomobil, motosiklet, maddi değeri yüksek tespih bulunarak belirlenen sahiplerine teslim edildi. Kayıp olarak aranan 12 kişi de bulunarak yakınlarına teslim edildi.<br>Ayrıca, hem koronavirüs tedbirlerini ihlal edip hem de kumar oynatıp, fuhuş yaptıranlara yönelik çalışmalarda 19 kişiyi yakalayan polis, toplamda 42 bin 150 TL cezası uyguladı. 1 pansiyonun 90 gün kapatıldığı çalışmada, fuhuş ve kumar oynatma suçlarından da 3 kişiye adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-05 17:09:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya Elazığ'da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya Elazığ'da ...
Elazığ polisi bir haftada 99 şüpheli yakaladı, 51 adet silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ polisi bir haftada 99 şüpheli yakaladı, 51 ...
Elazığ'da cuma namazı heyecanı
YEREL HABERLER Elazığ'da cuma namazı heyecanı
Elazığ'da kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak yapılar yıkıldı
Elazığ'da 5 metrelik kuyuya düşen köpek için kurtarma operasyonu 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve vatandaşlar tarafından fark edilen köpek, kuyuya halat yardımı ile giren itfaiye eri tarafından yukarı çekilerek kurtarıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 5 metrelik kuyuya düşen köpek için kurtarma ...
Uzmandan, "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın" önerisi
YEREL HABERLER Uzmandan, "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken ...
Elazığ'da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 750 kilo tütün ile 200 bin adet makaron ele ...
Elazığ Millet Bahçesi bugün açılıyor
YEREL HABERLER Elazığ Millet Bahçesi bugün açılıyor
Elazığ Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
YEREL HABERLER Elazığ Havalimanı'nda seferler yeniden başladı
Elazığ’ın en yaşlı esnafı 85 yaşında işinin başına döndü
YEREL HABERLER Elazığ’ın en yaşlı esnafı 85 yaşında işinin başına ...
Elazığ'da kaçak sigara üretimine 9 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da kaçak sigara üretimine 9 gözaltı
Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Elazığ'da kayıp yaşlı adam bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da kayıp yaşlı adam bulundu
Elazığ'da terör sempatizanlarından, televizyonun sitesine siber saldırı
YEREL HABERLER Elazığ'da terör sempatizanlarından, televizyonun ...
Başkan Şerifoğulları:"İçme suyu sorununa çözüm için kararlı adımlarımızı sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları:"İçme suyu sorununa çözüm için ...
Elazığ çileği, tarladan sonra el değmeden müşteriye gidecek Elazığ’ın kendine has Kuyulu ve Gezin çileği için özel olarak tasarlanıp üretilen ambalajlar sayesinde tarlada toplanan çilekler, müşteriye el değmeden ulaşacak
YEREL HABERLER Elazığ çileği, tarladan sonra el değmeden müşteriye ...
Elazığ'da maske tartışmasında, minibüs şoförü bıçaklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da maske tartışmasında, minibüs şoförü ...
Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladı
YEREL HABERLER Yolcular, tartıştıkları minibüs şoförünü bıçakladı
Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama 
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama 
Narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu 2 şüpheli ...
Hesabına yanlışlıkla 38 bin TL yattı, iade etti
YEREL HABERLER Hesabına yanlışlıkla 38 bin TL yattı, iade etti
Elazığ'da yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor
Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat yapıyor 1 milyon ağacıyla geçimini kayısıdan sağlayan ilçede, erkenci hasat başladı Türkiye’de yemelik kayısıda Mersin’den sonra ikinci yer olarak Elazığ’ın Baskil ilçesinde yapılan erkenci hasat verimli başlarken, toplanan ürünler pazara gönderildi Üretici Kocaman: "Kayısıya Malatya’nın derler ama asıl Baskil’indir, Mersin kayısısından çok üstündür"
YEREL HABERLER Kendi bile inanmamıştı, şimdi herkesten önce hasat ...
Belediyeye ait araziler tarıma kazandırılacak
YEREL HABERLER Belediyeye ait araziler tarıma kazandırılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X