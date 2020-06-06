Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem (3)

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<br>ELAZIĞ'DA, CANLI YAYINDA DEPREM ANLARI<br>Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da yerel bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı. Kentte yayın yapan kanalda Psikiyatrist Ömer Deniz'in canlı yayında olduğu sırada, Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Psikiyatrist Deniz, izleyicilere deprem olduğunu anlatarak, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremi de hatırlattı.Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-05 23:28:37<br>

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