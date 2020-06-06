Elazığ'da, 9 katlı apartman karantinaya alındı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bina sakinlerinden bazılarında koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 9 katlı apartman karantinaya alındı.<br>Elazığ kent merkezindeki Hilalkent Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanda oturan bazı kişilerde koronavirüs vakası tespit edildi. Bunun üzerine apartman karantinaya alındı. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan karantinanın 14 gün süreceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-06 16:47:13<br>

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