Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

<br>Ahmet ÇÖTELİ8/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 2 otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, öğleden sonra Ataşehir Mahallesi'ndeki Kuvayi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Semih Sis'in kullandığı 23 FR 801 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet Kaya yönetimindeki 34 GZ 272 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-06 19:25:34<br>
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