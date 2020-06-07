Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, tutuklandı

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<br>Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da balkondan girdiği evden cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi, polisin takibiyle yakalandı. 4'ü hırsızlıktan 9 suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 5 Haziran'da bir evde meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda evde hırsızlık olayına karışan zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada evden çaldığı cep telefon ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelinin 4'ü hırsızlıktan olmak üzere 9 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edişlen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-06-07 15:03:59<br>

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